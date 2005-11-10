Ufficiale Giana Erminio, innesto in prospettiva per la difesa: Golin firma un biennale

Innesto in prospettiva per la Giana Erminio che si assicura il cartellino del classe 2005 Golin proveniente dal Vicenza. Questo il comunicato del club di Gorgonzola:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Mattia Golin, che vestirà la maglia biancazzurra fino al 30 giugno 2028.

Difensore classe ‘05, Mattia cresce nel vivaio dell’Hellas Verona, per poi trasferirsi al L.R. Vicenza in Primavera 2. Nella stagione 2024/25 gioca da titolare al Treviso in Serie D, con 32 presenze e 2 gol, mentre nel 2025/26, tornato al L.R. Vicenza, si divide tra Primavera 2 e Prima Squadra.

«Sono davvero orgoglioso e onorato di questa mia nuova avventura in questa grande società, fin da subito ho percepito la fiducia da parte della dirigenza e del mister – racconta Mattia Golin – Non vedo l’ora di cominciare, lavorare con i miei compagni e fare una bellissima stagione per raggiungere grandi obiettivi di squadra e personali».