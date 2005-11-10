Ufficiale Treviso scatenato sul mercato: a centrocampo arriva l'esperto Paganini

L'ex Frosinone, lo scorso anno alla Vis Pesaro, ritrova Gucher con cui aveva giocato proprio in giallazzurro conquistando la promozione in Serie A

Innesto di grande esperienza per un Treviso letteralmente scatenato sul mercato - fra rinnovi e nuovi acquisti - che vuole ben figurare in Serie C dopo la promozione. Il club veneto ha infatti prelevato dalla Vis Pesaro il duttile centrocampista Paganini che ritrova così quel Gucher con cui a Frosinone scalò le categorie con un doppio salto dalla Serie C alla Serie A. Questo il comunicato:

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Luca Paganini.

Durante le ultime due stagioni in forza alla Vis Pesaro, Luca nella sua carriera ha sempre dimostrato grande tecnica, capacità di inserimento e un ottimo fiuto del gol. Di professione centrocampista, la sua duttilità gli permette di essere schierato anche esterno a tutta fascia o ala offensiva.

Il classe ’93 ritrova al Treviso FBC un compagno con cui ha scritto pagine importanti della propria carriera e della storia del Frosinone: il capitano, Robert Gucher. Assieme tra 2012 e 2017 in gialloazzurro, realizzano lo storico doppio salto dalla C alla A nel corso delle stagioni 13-14 e 14-15. Luca fu fondamentale nel passaggio dalla Lega Pro alla Serie B, con quattro gol segnati nei playoff.

Anche nella massima serie, però, Luca lasciò il segno con i Canarini: dei suoi quattro gol segnati in Serie A spicca soprattutto quello al Milan di Brocchi nella stagione 15-16 a San Siro, quando il Frosinone riuscì a fermare il Diavolo sul 3-3.

Per mister Gorini, quindi, un innesto di assoluto valore, pronto ad aiutare la squadra con la sua esperienza e la sua tecnica.

Paganini: «Sono felicissimo di approdare a Treviso, al di là della città, di cui tutti mi parlano benissimo. C’è un progetto nuovo, importante, con un’identità chiara: per me è motivo di orgoglio rappresentare questo club e questa città. Parlando con società e direttore ho trovato immediatamente l’accordo: sono persone con determinazione e tante idee. Ragiono per obiettivi di squadra, perché se tutti siamo uniti anche il singolo spicca: sappiamo che siamo una neopromossa, non sarà facile, ma sono convinto che stiamo costruendo una rosa competitiva. Daremo filo da torcere a tutti»

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Luca e gli augura una stagione soddisfacente nella Marca.