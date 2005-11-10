Lumezzane, arriva dall'Hellas un rinforzo in mezzo al campo: è Pavanati
Dopo l'esperienza alla Reggiana in Serie B, dove però non è mai sceso in campo, nella passata stagione per il centrocampista classe 2006 Pavanati c'è un nuovo prestito. Il giovane calciatore, che può giocare anche da trequartista, è infatti stato ceduto a titolo temporaneo al Lumezzane in Serie C. Questo il comunicato dell'Hellas Verona:
"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito a FC Lumezzane - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Pavanati, fino al 30 giugno 2027.
Hellas Verona FC saluta Alessandro e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale".
Questo il comunicato del Lumezzane
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FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pavanati dall’Hellas Verona da cui giunge in prestito fino al 30 giugno 2027.
Pavanati, centrocampista offensivo classe ’06 natio di Verona, è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Hellas Verona, dove è anche stato allenato dal tecnico Paolo Sammarco per due stagioni e mezza. Nella scorsa stagione nel mese di gennaio si è trasferito in prestito in Serie B alla Reggiana senza mai esordire.
“Pavanati è un calciatore che il tecnico Sammarco conosce bene, – dichiara il direttore sportivo Simone Pesce – offre più soluzioni a centrocampo con propensione offensiva, unita a buone doti tecniche e di visione di gioco”.