Ufficiale Rinforzo in difesa per la Fiorentina: arriva la nazionale lusitana Carolina Correia

La classe 2002 arriva dalla Torreense e ha firmato un contratto triennale con il club viola

La Fiorentina ha rinforzato il proprio pacchetto arretrato con l'arrivo della centrale lusitana Carolina Correia dalla Torreense, club di massima divisione portoghese. Questo il comunicato del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Portoghese Carolina Carolina Costa Malheiro Dias Correi.

Classe 2002, il difensore arriva dalla Torreense con cui ha giocato le ultime tre stagioni. La carriera della giocatrice inizia con il Benfica, per poi indossare le maglie di Damaiense e Torreense. In bacheca ha già annoverato due Campionati portoghesi, due coppe nazionali e una supercoppa di Portogallo.

Nel 2024 la giocatrice ha debuttato la Nazionale Maggiore del proprio paese e adesso è pronta alla sua prima esperienza internazionale di club. Carolina ha scelto la Fiorentina e giocherà con la nostra maglia fino al 30 Giugno 2029".