Juventus, Dibu Martinez nel mirino: l’Aston Villa fa muro, Carnevali non molla

La Juventus continua il lavoro alla Continassa. Spalletti spinge il gruppo, mentre Carnevali insiste per Kolo Muani e tiene viva la pista Dibu Martinez

La Juventus continua a lavorare alla Continassa e Spalletti sta facendo svolgere delle sedute molto intense alla sua squadra. Lunedì, nel primo giorno di ritiro, il tecnico di Certaldo ha parlato ai giocatori insieme a Giovanni Carnevali e Ricky Massara. La preparazione estiva è ormai entrata nel vivo e l’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del campionato. Le sedute programmate da Luciano Spalletti sono particolarmente impegnative sia dal punto di vista atletico sia sotto l’aspetto tattico, con il tecnico che vuole trasmettere fin da subito la propria idea di calcio. Nel primo giorno di raduno è arrivato anche un messaggio forte da parte della società. Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale bianconero, ha tenuto un lungo discorso davanti alla squadra, soffermandosi sul valore e sul peso della maglia della Juventus. Successivamente è intervenuto anche Ricky Massara, ribadendo la piena vicinanza della dirigenza al nuovo allenatore e al gruppo. Un segnale importante che conferma la volontà del club di procedere in totale sintonia tra società, staff tecnico e giocatori, creando fin da subito un ambiente compatto in vista di una stagione che si preannuncia molto impegnativa.

Kolo Muani resta la priorità assoluta della Juventus

Il grande obiettivo del mercato della Juventus resta Randal Kolo Muani. Giovanni Carnevali è infatti pronto a presentare una nuova offerta al Paris Saint-Germain nel tentativo di sbloccare una trattativa che, fino a questo momento, non ha ancora trovato il punto d’incontro tra le parti. Al momento il club bianconero non sembra intenzionato a prendere in considerazione piste alternative, segno di quanto l’attaccante francese sia ritenuto fondamentale per il progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il PSG continua a mantenere una posizione molto rigida, avanzando richieste economiche considerate elevate dalla Juventus. Nonostante ciò, la fiducia non manca e la speranza della dirigenza è che un rilancio possa ridurre la distanza e favorire un accordo. Spalletti considera Kolo Muani il profilo ideale per completare il reparto offensivo grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla velocità e alla capacità di attaccare la profondità. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Torino dopo l’esperienza già vissuta in bianconero e questo rappresenta un elemento che potrebbe favorire la trattativa nelle prossime settimane. La Juventus, quindi, continua a lavorare con pazienza, convinta che l’operazione possa ancora andare in porto.

Di Gregorio al lavoro, ma la Juventus continua a seguire Dibu Martinez

Alla Continassa Michele Di Gregorio sta lavorando regolarmente agli ordini di Luciano Spalletti, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. L’idea della Juventus non è cambiata: la società continua a cercare un portiere di grande esperienza che possa rappresentare un punto di riferimento per la squadra. Per questo motivo Giovanni Carnevali mantiene vivi i contatti legati a Emiliano Dibu Martinez, considerato il profilo ideale per qualità, personalità e carisma internazionale. Anche questa trattativa, però, vive una fase di attesa. L’Aston Villa continua a fare muro e non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio numero uno. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Martinez, che in questo momento è concentrato esclusivamente sul Mondiale con l’Argentina e non vuole affrontare discorsi di mercato prima della conclusione del torneo. La Juventus resta comunque vigile e pronta a cogliere ogni possibile apertura, consapevole che l’eventuale arrivo del portiere argentino rappresenterebbe un investimento di grande prestigio e darebbe ulteriore esperienza a una rosa che punta a tornare protagonista su tutti i fronti.