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Sorrento, l'avventura di Portanova dura solo 6 mesi: c'è la risoluzione del contratto
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Dopo appena sei mesi l'esperienza del difensore Denis Portanova al Sorrento è terminata. Arrivato lo scorso gennaio dalla Virtus Entella il classe 2001 ha infatti trovato l'accordo con i campani per risolvere il contratto in scadenza ed è ora libero di accasarsi altrove. Questa la nota in merito del Sorrento:
"Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Denis Portanova al club rossonero. A Portanova, che nella passata stagione ha collezionato 14 presenze, da gennaio, con la maglia del Sorrento, va il ringraziamento della società per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza in rossonero".
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