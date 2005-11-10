Ufficiale Treviso, arriva un centrocampista dal Genoa: è il classe 2005 Gianluca Rossi

Il calciatore, lo scorso anno al Renate, si trasferisce in Veneto a titolo temporaneo dal club ligure

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’arrivo con la formula del prestito di Gianluca Rossi.

Il ventenne milanese è un profilo giovane ma per larghi tratti già pronto a calcare palcoscenici importanti. Gianluca dà i primi calci al pallone nel settore giovanile del Piacenza, società con la quale si fa notare dal Milan. Dopo le esperienze nell’U17 e U18 in rossonero è il Genoa a interessarsi a lui: con il Grifone gioca in Primavera 1 e dà prova delle sue qualità.

L’ultima stagione la disputa in Serie C, al Renate, possibile prossimo avversario del Treviso FBC. Sempre in prestito dai rossoblù, Gianluca ha quindi avuto modo di mettersi alla prova nel professionismo: mister Gorini potrà disporre di un altro tassello importante a centrocampo, che avrà modo di migliorare ulteriormente con il biancoceleste addosso.

Rossi: «Il club è ambizioso, il progetto è interessante. È un onore essere stato contattato da questa piazza storica, che mancava da tanto tempo nel professionismo. Il direttore sportivo Strano e mister Gorini danno immediatamente l’impressione di avere tutto sotto controllo, la piazza è entusiasmante e non vedo l’ora di iniziare. Darò tutto in campo e cercherò di rendere orgogliosi i tifosi e la società che mi ha voluto»

Il Treviso FBC dà quindi il benvenuto a Gianluca, augurandogli una prima stagione positiva nella Marca.