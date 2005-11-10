Ufficiale Giugliano, confermato Pedro Justiniano in difesa: ha firmato un contratto biennale

La notizia che avevamo anticipato stamani trova ora conferma, perché il Giugliano fa sapere di aver prolungato il contratto con il difensore Pedro Justiniano, classe 2000 che si è legato al club campano con un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Questa, la nota ufficiale:

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del calciatore Pedro Justiniano. Il difensore classe 2000 si lega al club con un accordo fino al 30 giugno 2028.

Avanti insieme. Forza Giugliano".

E sempre ai canali ufficiali del club, le sue dichiarazioni dopo la firma: “Sono molto felice di aver rinnovato il contratto. Quando sono arrivato sono stato accolto benissimo, è stato per me molto semplice scegliere di restare. Ringrazio la proprietà, il direttore e il mister per la fiducia. Ci aspetta un campionato molto competitivo, daremo il massimo per rendere orgogliosi i nostri tifosi”.