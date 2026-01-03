TMW Giugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro club

Il Giugliano continua a muoversi sul mercato sia in entrata sia in uscita. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club campano avrebbe chiuso per un innesto in difesa: si tratta del possente difensore centrale (190 cm) Pedro Justiniano del Vaasan Palloseura. Il classe 2000, nato a Vicenza, ma con origini portoghesi e della Guinea Bissau, Con la maglia dei finlandesi ha collezionato 40 presenze negli ultimi due anni e torna in Italia dove ha vestito la maglia della Juventus a livello giovanile prima di girare l’Europa indossando quelle di Porto, Coimbra, Petrolul e Radomiak oltre che appunto del club nordico.

In uscita invece c'è l'attaccante Alessio Nepi, classe 2000 autore di sei reti in 19 presenze quest'anno, per il quale è in corso una vera e propria asta con quattro club interessati. Si tratta di Perugia, Crotone, Gubbio e Cosenza.