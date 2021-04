La Gazzetta dello Sport celebra la cavalcata del Como: "Puoi fare festa, sei in serie B!"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla serie C, in particolar modo alla festa del Como, che dopo il successo con l'Alessandria ha conquistato la promozione in serie B: "Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro per l'Alessandria. Il Como ha vinto lo scontro diretto, ha respinto il tentativo di sorpasso ed è tornato in Serie B cinque anni dopo. A casa sua se vogliamo, visti i 34 precedenti in questo torneo. Con la festa dei tifosi (all’esterno dello stadio per tutta la gara dopo avere accolto calorosamente i pullman delle squadre) con i caroselli sul lungolago e i primi bagni nel lago, ma senza quella della proprietà: nessun esponente della Sent Enterteiment è arrivato per l’occasione dall’Inghilterra, nemmeno Danny Wise, l’ex capitano del Chelsea che rappresenta al vertice del club la proprietà indonesiana. Che se non altro diventa la prima orientale a vincere in un campionato italiano, anticipando di qualche settimana Zhang e i cinesi dell’Inter", scrive la rosea.