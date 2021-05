Il Foggia vuol trattenere Marchionni. Pintus: "Ne parleremo, come con altri, dopo i playoff"

Dopo la buona stagione, che deve ancora terminare visto che si giocheranno i playoff, il Foggia pensa già al futuro perché, al netto dell'esito degli spareggi, vorrebbe trattenere mister Marco Marchionni. Di questo come riferisce tuttocalciopuglia.com, ne ha parlato, dalle colonne del Corriere dello Sport - ed. Puglia, la presidentessa Maria Assunta Pintus: "Solo recentemente ho avuto modo di interloquire con il mister e ho avuto la conferma dell'idea che mi ero fatta. Una persona pacata, di buona scuola come si suol dire, molto garbato e al tempo stesso capace di tenere il gruppo in maniera forte e determinata. gli ho proposto di restare e ci siamo dati appuntamento, come fatto con altri, a fine playoff".