Ufficiale Il Gugliano riparte dal Ds. Antonazzo viene confermato e prolunga fino al 2028

Dopo la salvezza arrivata in extremis nella passata stagione, il Giugliano programma la stagione ventura, che vedrà i campani nuovamente ai nastri di partenza del torneo di Serie C, e lo fa mettendo il primo tassello del domani, ovvero quello legato al Direttore Sportivo: come fa sapere la società, confermato Angelo Antonazzo, che ha prolungato l'accordo con il club su base biennale. La nuova scadenza è quindi fissata al 30 giugno 2028.

Di seguito, la breve nota:

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del direttore sportivo Angelo Antonazzo, che si lega al club con un accordo fino al 30 giugno 2028".

E sempre ai canali ufficiali della società, hanno fatto seguito le dichiarazioni del dirigente gialloblù: “Sono grato per la fiducia accordatami dalla società e orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi tecnici e amministrativi prefissati. Insieme continueremo a costruire un futuro di successi per il Giugliano Calcio 1928 e la sua città”.