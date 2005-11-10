Il Giugliano conferma anche il tecnico. Di Napoli firma un annuale con opzione
Ieri è stato il turno del Direttore Sportivo Angelo Antonazzo, oggi il Giugliano fa sapere di aver confermato anche il tecnico Raffaele Di Napoli, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo.
Questa la nota del club campano:
"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare la prosecuzione del rapporto con l’allenatore Raffaele Di Napoli, che si lega al club con un accordo annuale con opzione di rinnovo.
Avanti insieme. Forza Giugliano".
Di seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le dichiarazioni dell'allenatore post rinnovo: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare la famiglia Mazzamauro per la fiducia che mi ha concesso. È il quarto anno che lavoro con loro, questo mi inorgoglisce e sento inoltre un grande senso di responsabilità. Ringrazio il direttore Antonazzo, sono certo allestirà una squadra dal valore importante e senso di appartenenza, di cui i nostri tifosi potranno essere orgogliosi”.