Ufficiale Il Pescara allontana le sirene della A per il classe 2010 Troiano: rinnovo biennale

Il Pescara con una nota ufficiale sui propri canali social ha annunciato il rinnovo per i prossimi due anni di Emanuele Troiano. Una mossa per allontanare le sirene di Serie A, come sottolineato nel comunicato, sul classe 2010 cresciuto nel vivaio del club abruzzese. Il giovanissimo calciatore ha firmato per i prossimi due anno. Questa la nota:

“Prima firma per il giovane e talentuoso calciatore pescarese Emanuele Troiano, classe 2010, cresciuto nella scuola calcio Pescara. Il giovanissimo biancazzurro , corteggiato da squadre di Serie A, ha deciso di legarsi al delfino per ulteriori due anni. La società ringrazia la famiglia ed il ragazzo per la stima e la riconoscenza dimostrata nei confronti del club”.