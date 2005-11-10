Ufficiale Giugliano, attiva l'attaccante classe 2008 Cristiano Dell’Orzo: era al Palermo

Nuovo innesto per il Giugliano: arriva dalla Primavera del Palermo il classe 2008 Cristiano Dell’Orzo

Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Dell’Orzo.

Cristiano Dell’Orzo, la carriera

Attaccante classe 2008, arriva dalla Primavera del Palermo FC, è considerato uno dei giovani più talentuosi e interessanti del panorama nazionale, dotato di grande classe e spiccate doti tecniche. Figlio d’arte il padre ha militato a lungo nei professionisti e tra le fila del Giugliano tra il 2021 e il 2023, porta in dote un DNA calcistico importante e uno sguardo proiettato al futuro che sposa completamente la filosofia del club. Un acquisto che conferma la volontà da parte della società di non guardare solo all’immediato presente, ma costruire basi solide attraverso un costante e fondamentale lavoro di Scouting proiettato alla scoperta del talento e della programmazione a futuro.

Le sue prime parole

Di seguito una sua breve dichiarazione: “Felice di confrontarmi in un campionato professionistico in una piazza che può farmi crescere e maturare. Non vedo l’ora di mettermi in gioco”.