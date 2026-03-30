Il Pontedera non sa più vincere. E Braglia avvisa: "Sono i 3 punti che potrebbero cambiarci la testa"

Il momento del Pontedera, sportivamente parlando, è decisamente drammatico, e il pari nello scontro salvezza con il Bra, non ha di fatto cambiato quella che è la situazione dei granata, che rischiano addirittura la retrocessione diretta in Serie D, senza neppure passare dai playout. La classifica (Girone B di Serie C) parla ancora di ultimo posto, e poco fanno i due risultati utili consecutivi maturati tra ieri e la sfida precedente contro la Pianese.

E dopo la prestazione con i piemontesi, c'è abbastanza scoramento anche nelle parole del tecnico Piero Braglia: "Non abbiamo fatto bene oggi (ieri, ndr), parliamoci chiaro: è stata la gara più brutta da quando sono qua, ma non avevamo alternative per poterla cambiare, mancavano Nabian e Buffon e non si è giocato come ci siamo allenati. Li, in allenamento, abbiamo fatto bene. E anzi, ringrazio Sapola che ha giocato con la Lituania ed è arrivato sabato notte dopo tre voli e un lungo viaggio. Davanti, però, e c'è da prenderne atto, siamo mancati totalmente".

Conclude quindi: "Dobbiamo ora cercare la via per provar a vincere una gara e vedere se i tre punti cambiano magari l'atteggiamento mentale. Abbiamo raccolto anche meno di quanto avremmo meritato, ma comunque son spesso mancate tante cose".