Pontedera, Braglia: "Col Ravenna serve fare risultato". E il pareggio potrebbe non bastare
"Dobbiamo fare più punti possibili nelle tre partite che ci restano da giocare. Domani torniamo a giocare in casa contro una squadra forte come il Ravenna, ma noi non abbiamo scelta, serve fare risultato. Nelle ultime due partite non abbiamo fatto bene, e voglio vedere in campo una squadra che lotta fino all'ultimo minuto": queste, le brevissime dichiarazioni del tecnico del Pontedera Piero Braglia, che ha parlato alla vigilia della sfida contro la citata compagine romagnola, il cui risultato si lega anche a quello della Torres.
Sì, un duello a distanza quello tra toscani e sardi, con questi ultimi in campo da pochi minuti. Ai rossoblù potrebbe anche virtualmente bastare un punto per festeggiare con anticipo la salvezza, ma in caso di pareggio nel match che si sta giocando contro il Pineto dovranno poi sperare nel contemporaneo ko dei toscani. Se invece la Torres centrasse oggi i tre punti, ecco che appunto al Pontedera servirà la vittoria.