Il Renate non molla. Rada: "Padova forte, ci ha fatto male: ma laggiù non faremo la comparsa"

"Abbiamo incontrato una delle squadre più forti dei playoff, in campo lo hanno dimostrato, ma noi eravamo comunque contenti di affrontare una formazione così forte come quella biancoscudata: siamo arrivati ai quarti di finale playoff, e volevamo dimostrare di essere all'altezza di giocarlo, mercoledì andremo a Padova a battagliare": ai canali ufficiali della società, esordisce così il centrocampista del Renate Armand Rada, che si trova a commentare la sconfitta dei suoi contro la citata truppa veneta.

Primi 90' di questo quarto di finale quindi andati, ma adesso c'è il ritorno, e le pantere non hanno intenzione di mollare: "Ci proveremo, loro sono forti ma questo non significa nulla, a noi nessuno ha regalato nulla e non andremo a fare la comparsa. Sono forti, hanno singoli che possono deciderla da soli, ci hanno fatto male ma noi comunque lotteremo".