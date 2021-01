Ingresso di Moggi nel nuovo Foggia di Di Silvio? L'ex Juventus per ora nega: "Solo consigli"

vedi letture

Nelle scorse ore si è parlato moltissimo del possibile ingresso nel Foggia di Luciano Moggi, ex dg della Juventus. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il dirigente ha confermato di aver avuto dei contatti con Francesco Di Silvio, ma solo per consigli: "Francesco Di Silvio è un amico e quando mi ha detto della sua idea di prendere il Foggia per riportarlo in A, gli ho detto che era un’ottima idea. Quando lui avrà bisogno di consigli, ci sarò sempre per lui. Ma da qui a parlare di un ingresso mio in società, ce ne passa. Foggia è una città che merita più della categoria attuale e sono certo che Di Silvio abbia ambizioni prestigiose. Poi io sono seguace di Padre Pio e quindi guardo a quella terra con una simpatia particolare. Ma la mia adesso è solo amicizia con Di Silvio. Soltanto consigli a un amico. Sul resto della trattativa per prendere il Foggia, sulle varie dinamiche societarie o anche sull’ingresso di Ceravolo, non sono informato. Il momento in cui prendere la società è adesso, perché c’è ancora qualche giorno sul mercato per rinforzare la squadra e provare la promozione dai playoff. Questo è il consiglio che ho dato all’amico Di Silvio. Il resto non so”, ha concluso.