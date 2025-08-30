Ufficiale
Inter Under 23, dall’Empoli arriva in prestito il centrocampista Kaczmarski
TUTTO mercato WEB
Tramite un breve comunicato ufficiale l’Inter ha annunciato l’arrivo in prestito di Iwo Kaczmarski dall’Empoli, il quale andrà a rimpolpare le fila dell’Under 23 nerazzurra:
FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Iwo Krzysztof Kaczmarski dall'Empoli. Il giocatore classe 2004 si trasferisce all'Inter U23 in prestito con obbligo di riscatto.
Nell’ultimo anno e mezzo il classe 2004 ha giocato in Polonia con il Miedz Legnica
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Le più lette
2 Ancora una volta tutto (o quasi) negli ultimi tre giorni di mercato. Juventus ferma al palo da tutta l'estate: che senso ha spendere così tanto per Kolo Muani? Milan-Roma e lo scambio Dovbyk-Gimenez: i due meritavano un altro trattamento
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile