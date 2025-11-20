Kaczmarski: "Quando ho saputo dell'Inter, uno shock. Addio all'Empoli, vi racconto"

Iwo Kaczmarski, centrocampista polacco che in questa stagione sta giocando con l'Inter Under 23 ma si è allenato anche con la prima squadra nerazzurra di Chivu, è stato intervistato dal quotidiano del suo paese Przeglad Sportowy.

Kaczmarski parte nel suo racconto dal momento in cui è stato 'costretto' a lasciare l'Empoli, con la possibilità Inter che si è materializzata: "Pochi giorni prima della fine del mercato, ho ricevuto informazioni dal direttore dell'Empoli che non mi voleva in squadra e che avrebbero preso un altro giocatore per sostituirmi. Mi è stato detto che avrei dovuto cercare un altro club, perché anche se fossi rimasto, non avrei avuto la possibilità di giocare o persino allenarmi con la squadra. Non è andata bene, perché penso che tali informazioni debbano essere comunicate in anticipo. Ho chiamato subito il mister. Solo poche ore dopo, mi ha informato che c'erano diverse offerte sia dalla Polonia che dall'Italia, ma la più allettante era quella dell'Inter".

Prosegue e conclude quindi il giovane mediano polacco dell'Inter: "Quando l'ho saputo, sono rimasto scioccato che un marchio del genere mi avesse contattato. E questo nonostante si trattasse di un'offerta per giocare per la seconda squadra. Non ci ho pensato due volte ".