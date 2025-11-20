Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kaczmarski: "Quando ho saputo dell'Inter, uno shock. Addio all'Empoli, vi racconto"

Kaczmarski: "Quando ho saputo dell'Inter, uno shock. Addio all'Empoli, vi racconto"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Dimitri Conti
Oggi alle 18:38Serie A
Dimitri Conti

Iwo Kaczmarski, centrocampista polacco che in questa stagione sta giocando con l'Inter Under 23 ma si è allenato anche con la prima squadra nerazzurra di Chivu, è stato intervistato dal quotidiano del suo paese Przeglad Sportowy.

Kaczmarski parte nel suo racconto dal momento in cui è stato 'costretto' a lasciare l'Empoli, con la possibilità Inter che si è materializzata: "Pochi giorni prima della fine del mercato, ho ricevuto informazioni dal direttore dell'Empoli che non mi voleva in squadra e che avrebbero preso un altro giocatore per sostituirmi. Mi è stato detto che avrei dovuto cercare un altro club, perché anche se fossi rimasto, non avrei avuto la possibilità di giocare o persino allenarmi con la squadra. Non è andata bene, perché penso che tali informazioni debbano essere comunicate in anticipo. Ho chiamato subito il mister. Solo poche ore dopo, mi ha informato che c'erano diverse offerte sia dalla Polonia che dall'Italia, ma la più allettante era quella dell'Inter".

Prosegue e conclude quindi il giovane mediano polacco dell'Inter: "Quando l'ho saputo, sono rimasto scioccato che un marchio del genere mi avesse contattato. E questo nonostante si trattasse di un'offerta per giocare per la seconda squadra. Non ci ho pensato due volte ".

Articoli correlati
Inter Under 23, dall’Empoli arriva in prestito il centrocampista Kaczmarski Inter Under 23, dall’Empoli arriva in prestito il centrocampista Kaczmarski
Empoli, non c'è solo il Wisla per Kacmarski: anche i ciprioti del Pafos si fanno... Empoli, non c'è solo il Wisla per Kacmarski: anche i ciprioti del Pafos si fanno avanti
Empoli, Kaczmarski potrebbe restare in Polonia: c'è il Wisla Cracovia sulle sue tracce... Empoli, Kaczmarski potrebbe restare in Polonia: c'è il Wisla Cracovia sulle sue tracce
Altre notizie Serie A
Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo... Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"
Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana... Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana
Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"... Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"
Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP... Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di... E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"
Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"... Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"
L'auspicio di Gattuso: "Spero che in Italia si faccia come nella Turchia di Montella"... L'auspicio di Gattuso: "Spero che in Italia si faccia come nella Turchia di Montella"
Bastoni: "Invidio all'NBA il saper accettare la sconfitta. Qui un ko sembra la fine... Bastoni: "Invidio all'NBA il saper accettare la sconfitta. Qui un ko sembra la fine del mondo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.1 Leao: "Allegri mi chiede di essere libero. Con lui sono felice perché sento la sua fiducia"
Immagine top news n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.3 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.7 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana
Immagine news Serie A n.3 Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"
Immagine news Serie A n.4 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine news Serie A n.5 E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"
Immagine news Serie A n.6 Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Immagine news Serie B n.3 Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 “La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni
Immagine news Serie C n.4 Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…