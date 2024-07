Ufficiale Juventus Next Gen, nuovo innesto dall'Argentina. Ha firmato l'attaccante Quattrocchi

Innesto dall'Argentina per il reparto offensivo della Juventus Nex Gem che ha pescato dall'Estudiantes Quattrocchi, un figlio d'arte visto che suo padre Pablo Quattrocchi - attualmente allenatore della seconda squadra del Defensa y Justicia in Argentina - è stato a sua volta calciatore giocando anche in Europa con la maglia del Wolfsburg nella stagione 2003-04. Questo il comunicato del club bianconero:

"Arriva dall'Argentina, dall'Estudiantes nello specifico.

Stiamo parlando di Juan Ignacio Quattrocchi, classe 2004 che da oggi è un nuovo giocatore della Juventus Next Gen con la quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Mancino, per Quattrocchi si tratta della prima esperienza in Europa, lontano dal suo Paese di origine. Sono diversi i ruoli che può ricoprire Juan: da trequartista a seconda punta, ma anche agendo sull'esterno d'attacco, preferibilmente partendo da destra.

Benvenuto in bianconero".