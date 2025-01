Ufficiale Juan Ignacio Quattrocchi lascia la Cavese e torna alla Juventus NG

Juan Ignacio Quattrocchi torna alla Juventus.

È ufficiale infatti il rientro in bianconero del fantasista classe 2004 che conclude dunque la sua avventura in prestito alla Cavese 1919, nel girone C di Serie C.

Quattrocchi si unirà alla Next Gen di Massimo Brambilla dopo esser arrivato in Italia lo scorso luglio dall’Estudiantes per la sua prima esperienza lontano dall’Argentina.

Bentornato, Juan Ignacio!