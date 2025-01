Ufficiale Juventus Next Gen, prima esperienza all'estero per Vinarcik: giocherà nell'Arouca

La Juventus ha annunciato la cessione in prestito del portiere classe 2005 Jakub Vinarcik, in forza alla formazione Next Gen in Serie C, in Portogallo. Questo il comunicato della società torinese:

"Jakub Vinarcik chiuderà la stagione 2024/2025 in Portogallo.

È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del portiere slovacco classe 2005 all'Arouca, squadra militante nella massima serie portoghese.

Per lui sarà la prima esperienza lontano dalla Juventus, da quando è arrivato in Italia. Vinarcik, che deve ancora esordire tra i professionisti, ha difeso la porta della Primavera bianconera in 29 occasioni, venti delle quali nella passata stagione.

Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in terra lusitana.

In bocca al lupo, Jakub".