Kim Dae Jung: “Ci tengo alla Sambenedettese e cercherò di fare del mio meglio per salvarla”

“Mi sono interessato al calcio come veicolo di promozione di uno stile di vita e di una alimentazione sana, che sono la mia mission. Ci tengo alla squadra e cercherò di fare del mio meglio per salvarla. Spero di avere al più presto buone notizie e di conoscere la gente di San Benedetto, i tifosi e i giocatori”: così, ai microfoni di rivieraoggi.it, l'imprenditore coreano Kim Dae Jung, socio di Domenico Serafino alla Sambenedettese.

Una Samb in disastrata situazione societaria, che ha evitato la messa in mora da parte dei giocatori ma non eviterà l'udienza fallimentare presso il tribunale di Ascoli, in programma per domani alle 12:00.