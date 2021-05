Pescara, incontro Sebastiani-Kim Dae Jung. L'ex Samb interessato al club abruzzese

Dopo la Sambenedettese, dove era socio di Serafino, l’imprenditore Kim Dae Jung continua a cercare una squadra in Italia in cui entrare, o come proprietario o come socio. Dopo i contatti con il Teramo dei giorni scorsi secondo Rete 8 il sudcoreano avrebbe avuto un incontro con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani per parlare di un possibile ingresso nel club abruzzese.