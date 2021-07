La Casertana spera nella Serie C: integra la domanda di iscrizione e presenta ricorso

Una fideiussione non ottenuta, e di conseguenza una logica esclusione dal prossimo campionato di Serie C, nonostante la domanda di iscrizione presentata: domanda però appunto incompleta. La situazione della Casertana non è affatto rosea, ma il club non molla e prova comunque la strada del ricorso dopo la bocciatura della Co.Vi.So.C:

"La Casertana FC comunica di aver presentato ricorso alla Co.Vi.So.C. avverso l’esclusione dal campionato di serie C. Il presidente Giuseppe D’Agostino, dando ancora dimostrazione di solidità finanziaria e di attaccamento ai colori rossoblu, ha depositato assegni circolari per euro 350.000 a copertura della garanzia bancaria richiesta per l’ammissione al campionato".