La Ternana è in B, il presidente Bandecchi: "I campionati si vincono sul campo"

Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, come riportato da Sky Sport ha commentato così la promozione in Serie B delle Fere: "Sono felice di essere tornato dove ero uscito. I campionati si vincono in campo e non si fanno i ripescaggi. Se resto? Vediamo".