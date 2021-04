La Ternana è in B, Zazzaroni: "Questa squadra può fare il doppio salto"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato a Cusano Italia TV la promozione in B della Ternana: "Non è mai semplice vincere in C e molto spesso porta a fare il doppio salto che auguro alla Ternana. Non so spiegarmi il motivo, forse per l'entusiasmo, ma è capitato molto spesso. Non c'è grande differenza tra il girone C appena vinto dalla Ternana e la B. La Ternana di oggi può rientrare tranquillamente tra le prime 8 della B di quest'anno. Il girone C di questa stagione era molto combattuto, anche se il divario creato dalla Ternana sulle altre non lo confermerebbe".

Lucarelli è riuscito ad inculcare questa mentalità d'acciaio: "Lui ha fatto uno stranissimo percorso, con situazioni complicate. Questa è la prima volta che ha una società seria dietro. A Catania gli è mancato tutto, qui ha la società, risorse, una piazza importante. Ha trovato il suo ambiente ideale, è un leader che sa trattare lo spogliatoio, sa parlare con i giocatori e assumersi le responabilità".