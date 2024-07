Ufficiale Latina, colpo fra i pali: dal Sassuolo arriva l'azzurrino Zacchi

vedi letture

Dopo aver difeso la porta della Giana Erminio nella passata stagione - 34 presenze in campionato e 2 nei play off - per il portiere Zacchi c'è una nuova esperienza in Serie C con la maglia del Latina. Questa la nota del club laziale:

"Ufficiale l’ingaggio in prestito dal Sassuolo di Gioele Zacchi, portiere classe 2003 della Nazionale Italiana Under 21. Per lui trafila in neroverde ed esperienza in Serie C alla Giana Erminio".