ufficiale Giana Erminio, rinforzo tra i pali. Dal Sassuolo arriva in prestito il giovane Zacchi

Rinforzo fra i pali per la Giana Erminio. Dal Sassuolo arriva in prestito secco il portiere Gioele Zacchi. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "A.S. Giana Erminio comunica di aver perfezionato l'accordo con il Sassuolo, con la formula del prestito secco, per l'arrivo del calciatore Gioele Zacchi a vestire la maglia della Giana per la stagione 2023/24. Portiere classe 2003 che ha fatto tutto il settore giovanile nel Sassuolo, Zacchi è arrivato presto in Primavera 1. collezionando un totale di 49 presenze e giocando da titolare nel campionato 2022/23, fino a raggiungere le fasi finali del torneo.

A quel punto ha dovuto saltare la post season per la sua convocazione con la Nazionale al Mondiale U20, che ha visto l'Italia arrivare in finale, conquistando il titolo di vicecampione del mondo. Da tempo nel giro della Nazionale, nel complesso per lui sono 17 le presenze nelle nazionali giovanili dell'italia, con U16, U17, U19 e U20.