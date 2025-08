Ufficiale Latina, "Il Principe resta a casa". Riccardi rinnova fino al 30 giugno 2027

Continua il cammino comune del Latina e del centrocampista Alessio Riccardi.

Con una nota ufficiale, infatti, il club pontino ha comunicato il rinnovo di contratto del classe 2001 fino al 30 giugno 2027.

Riccardi (24) è approdato in nerazzurro nell'estate 2022 dopo la fine del suo percorso con le giovanili della Roma. Per lui finora con il club laziale un totale di 108 presenze e 8 reti. In passato per il numero10 anche una brevissima esperienza con la divisa del Pescara.