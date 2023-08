ufficiale Pro Patria, ingaggiato Mallamo a centrocampo: ha firmato un triennale

Oggi alle 20:34

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il centrocampista Andrea Mallamo.

Mallamo, classe 2002, arriva dall’esperienza di Messina (Serie C girone C), con la cui maglia ha disputato 27 gare complessive.

Cresciuto tra i settori giovanili di Atalanta e Parma, il centrocampista nelle due stagioni con la Primavera dei ducali totalizza 54 presenze.

Mallamo, giocatore acquistato dal Parma, ha firmato un contratto che lo legherà al Club bianco-blu fino al 2026".

Con questa nota il club lombardo ha annunciato l'arrivo del giovane centrale di centrocampo che dunque avrà un'altra occasione di mettersi in mostra in Serie C dopo quella con la maglia dei peloritani.