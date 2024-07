Ufficiale Lecco, ecco Di Gesù per il centrocampo: l'ex Fiorenzuola firma un triennale

Nuovo innesto per il centrocampo del Lecco che nella mattinata ha annunciato l'arrivo dal Fiorenzuola di Di Gesù a cui è stato fatto firmare un triennale. Questa la nota del club lombardo:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Di Gesù, centrocampista classe 2002, a titolo definitivo.

Nato in provincia di Agrigento e cresciuto nel vivaio del Milan, con cui ha ottenuto anche tre convocazioni in Prima Squadra, è reduce da due stagioni in Serie C con il Fiorenzuola, con un bilancio complessivo di 57 presenze e 2 gol. Ha fatto parte delle nazionali giovanili italiane a livello di Under 16 e di Under 19.

Di Gesù ha sottoscritto un contratto di durata triennale, fino al 2027".