Ufficiale Legnago, dalla Cremonese ecco il classe 2004 Ricci: arriva in prestito

vedi letture

Il Legnago Salus annuncia l'arrivo di un giovane di talento: si tratta dell'attaccante classe 2004 Alberto Basso Ricci, in arrivo in prestito dalla Cremonese. Già nella passata stagione Ricci aveva fatto esperienza in Serie C, al Lumezzane (nel girone A): ora il ritorno nella categoria dove punta a farsi le ossa.

Ecco il comunicato del club: "F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Basso Ricci. Classe 2004, attaccante, il giocatore è cresciuto nel Settore Giovanile grigiorosso, arrivando fino all’Under-19, con cui ha disputato il campionato Primavera. Nella stagione scorsa la prima esperienza tra i professionisti, in prestito al Lumezzane, in Serie C, collezionando 19 presenze. Ora l’approdo in biancazzurro, vestendo la maglia numero 99".

Ricordiamo che Ricci nella stagione 2022/23 si è tolto anche la soddisfazione di esordire in Serie A: nello 0-3 subito contro l'Udinese in Friuli infatti, Davide Ballardini - allora sulla panchina grigiorossa - decise di regalargli un quarto d'ora nel finale per fargli assaporare l'aria della massima categoria.