Ufficiale Legnago Salus, arriva in prestito dal Team Altamura il trequartista Lorenzo Peschetola

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Team Altamura per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Peschetola.

Abruzzese di Vasto, 22 anni tra un mese, il giovane trequartista dopo i primi passi nel Cupello è cresciuto nel Settore Giovanile del Pescara, approdando poi a quello dell’Inter, con la cui Under-19 conquista lo Scudetto Primavera nella stagione 2021-’22. Dopo il Tricolore debutta nel professionismo, approdando in prestito in Serie C al Foggia e, successivamente, al Latina. Nell’estate 2023 ecco il primo trasferimento definitivo, al Monopoli, sempre in Lega Pro come all’inizio di questa stagione, quando passa al Team Altamura.