Lepore si presenta alla Triestina: "Qui per vincere. Questa società e questa piazza lo meritano"

vedi letture

In un Monza che anche in questa sessione di mercato ha portato a casa elementi importanti per la ricorsa verso la Serie C, c’è anche qualche giocatore che ha deciso di salutare il club brianzolo. Fra questi emerge anche Franco Lepore, terzino approdato alla Triestina. Il giorno della sua presentazione al ‘Rocco’ il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TrivenetoGoal.it: “Le sensazioni sono positive, ho visto grande voglia di lavorare. Squadra forte e tecnica, come piace a me. C’è solo da mettere in campo le proprie abilità tecniche, fisiche e morali quotidianamente, poi la domenica rispecchia quanto fatto durante la settimana. Se ho scelto Trieste è perché voglio vincere, perché questa società e questa piazza meritano altri palcoscenici. Sono qui apposta per dare il mio contributo ed aiutare la squadra a vincere”.