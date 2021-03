Livorno, ieri fumata grigia dal CdA. Niente aumento di capitale. Nuovo appuntamento per il 30/3

Fumata grigia dal CdA avvenuto ieri in casa Livorno. Come riporta Il Tirreno, infatti, non è arrivato l'atteso aumento di capitale necessario per chiudere la stagione in corsa. Una nuova assemblea è stata fissata per il giorno 30 ma al momento di denaro fresco fondamentale per il futuro del club labronico non se ne vede.