Livorno_popolare, anche Aimo dà il via libera. Presto l'acquisizione dei dati contabili

Dopo Spinelli, Navarra e Ferretti anche Silvio Aimo ha dato il via libera all'associazione Livorno_popolare per accedere ai libri contabili della società labronica, studiare la situazione finanziaria del club e poi procedere a un'offerta per l'acquisizione del pacchetto azionario. Questo il comunicato che l'associazione ha pubblicato sui propri canali in serata:

"Nella giornata di ieri i nostri avvocati sono stati contattati da Silvio Aimo, amministratore delegato dell'AS Livorno Calcio e proprietario delle quote di TKM, il quale ci ha confermato che la nostra richiesta sarebbe stata presentata nel CDA societario avvenuto oggi. Ci auguriamo quindi che nel più breve tempo possibile ci venga dato il via libera definitivo per l'acquisizione dei dati contabili. Noi siamo pronti".