Livorno, Regazzetti si opera: da valutare i tempi di recupero
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:33Serie C
autore Daniel Uccellieri
12.10.2026 18:33Serie C
Il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico programmato. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni in base al decorso post-operatorio.
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© foto di Stefano Scarpetti
Brutte notizie per il Livorno, che dovrà fare a meno temporaneamente di Samuele Regazzetti. Il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico programmato: i tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.
Livorno, il comunicato su Regazzetti: intervento chirurgico programmato
L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che il calciatore Samuele Regazzetti sarà temporaneamente indisponibile per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato.
I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro post-operatorio.
La Società ed il gruppo squadra augurano a Samuele una pronta guarigione.
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