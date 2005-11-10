Livorno, C. Lucarelli su Regazzetti: "Leggendo certi commenti mi sono vergognato"

Dopo il direttore sportivo Alessandro Lucarelli anche il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle condizioni del terzino Samuele Regazzetti che nei giorni scorsi si è operato per un tumore al testicolo: “Leggendo certi commenti mi sono vergognato per la prima volta di essere livornese. Altro non ho da aggiungere. Ognuno di noi vorrà fare una bellissima prestazione per dedicarla a Samuele, non è facile affrontare una cosa del genere per un ragazzo di 20 anni in un tempo così veloce. - prosegue il tecnico labronico - La cosa che mi ha commosso da tifoso e allenatore, prima della salute ha pensato di fare tutte le partite fino alla fine".

Spazio poi al derby contro il Grosseto: "Non ho visto cambiamenti nella squadra, noi siamo sempre gli stessi. Quando decidiamo di difenderci non deve essere volontà nostra ma deve essere la forza dell'avversario. È nella logica di un campionato di Serie C sicuramente più equilibrato degli altri anni, se qualcuno non è soddisfatto o che non è fino in fondo tifoso del Livorno a pochi chilometri c'è la Serie D".