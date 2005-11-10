Livorno, A. Lucarelli: "Regazzetti operato per un tumore. Letti commenti sgradevoli"

Nella giornata di lunedì il Livorno aveva comunicato che il terzino destro Samuele Regazzetti era stato costretto a fermarsi per potersi operare, senza però chiarire di quale problema fisico il classe 2002 soffrisse. Nella giornata di oggi il direttore sportivo del club Alessandro Lucarelli ha fatto luce sulle condizioni del difensore anche per allontanare voci e critiche circolate negli ultimi giorni.

Le parole di Lucarelli su Regazzetti

“Avrei evitato volentieri di venire, ma dovevo fare chiarezza sul comunicato riguardante Regazzetti ma ho avuto l'autorizzazione del ragazzo e dei genitore”, esordisce il ds labronico: “Mi vedo costretto a farlo perché ho letto commenti sgradevoli dopo il comunicato del club, ci è stato detto che abbiamo preso un giocatore che sapevamo che si doveva operare. Sono molto dispiaciuto, non lo nascondo, ma a volte bisogna collegare il cervello quando c'è di mezzo la salute delle persone. - prosegue Lucarelli come riporta Tuttoc.com - Pochi giorni prima della gara con la Pianese, Regazzetti ha scoperto di avere un tumore ad un testicolo e gli abbiamo subito chiesto cosa volesse fare e ci ha detto di voler continuare ad allenarsi e giocare fino all'operazione. Qui si denota lo spessore del ragazzo.

Ci siamo mossi subito con l'ospedale di Livorno, lunedì è stato operato e speriamo di aver risolto il problema. Adesso sta bene, ha fatto questo intervento e la sera è tornato a casa. La cosa fondamentale è che guarisca da questo brutto problema, noi tutti siamo qui ad aspettarlo".