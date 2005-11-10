Livorno, Regazzetti torna in campo dopo l'operazione: ora una nuova pausa per la chemioterapia

Ci sono partite in cui il risultato conta meno di tutto il resto. Per Samuele Regazzetti quella contro la Reggiana, terminata 0-0 al Mapei Stadium, aveva un significato decisamente particolare: il difensore del Livorno è tornato a calcare il terreno di gioco dopo aver affrontato un intervento chirurgico per un tumore ai testicoli. Un ritorno importante, arrivato a 22 anni e mentre il suo percorso di cura non è ancora terminato.

La vicenda del giovane amaranto era diventata pubblica nelle scorse settimane, quando il Livorno aveva comunicato la sua assenza per un'operazione programmata. In seguito, il club era intervenuto nuovamente per prendere le distanze da alcuni commenti inopportuni comparsi sui social sotto l'annuncio, facendo emergere anche la natura del problema di salute che aveva costretto il calciatore a fermarsi.

L'intervento è riuscito e Regazzetti ha potuto riprendere gradualmente l'attività, fino alla convocazione e al ritorno in campo nella sfida contro la Reggiana. Un traguardo significativo dopo un periodo difficile, durante il quale il calcio è inevitabilmente passato in secondo piano rispetto a una battaglia ben più importante.

Il percorso, però, non è ancora concluso. Il difensore dovrà fermarsi nuovamente per altre due o tre partite per sottoporsi al ciclo di chemioterapia, prima di riprendere l'attività. Il suo ritorno definitivo richiederà ancora pazienza, ma averlo rivisto in campo rappresenta già una prima, importante vittoria.