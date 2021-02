Livorno, stand-by con il manager indiano Maurya. Ancora non ha visto i bilanci del club

Attraverso le colonne de Il Tirreno oggi in edicola arrivano alcune novità in merito all'interesse del manager di origini indiane Yogesh Maurya in merito all'acquisto delle quote del club labronico. Secondo il quotidiano, infatti, l'uomo d'affari nato negli Stati Uniti non avrebbe ancora avuto modo di visionare i dati del club per farsi un'idea del reale stato dell'arte in casa amaranto.

Oltre a Maurya, ricordiamo, esiste per il Livorno anche l'interesse dell'imprenditore milanese Franco Favilla, con il quale sta lavorando direttamente il presidente Giorgio Heller.