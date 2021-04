Lucarelli e il futuro: "Prima nuovi record e la Supercoppa. Ma questo la Ternana ha la priorità"

Lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport per Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana fresca di matematica promozione in Serie B tre anni dopo l'addio al campionato cadetto. L'allenatore toscano, fra i vari temi, ha toccato anche quello legato al suo futuro e al contratto in scadenza nel prossimo giugno: "Intanto pensiamo a vincere le prossime 4 gare, ritoccare il record di punti e poi a mettere le mani sulla Supercoppa. Poi incontrerà il ds Leone e vedremo cosa fare. la Ternana avrà la priorità su tutto, al momento non vedo ostacoli di alcun tipo".