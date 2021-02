Lucchese, crisi senza fine. 14° ko in stagione. Lopez: "Credo ancora nella salvezza"

Non accenna a finire la crisi della Lucchese, rinata dalle ceneri del fallimento e tornata quest’anno in Serie C. Questo pomeriggio per le pantere è arrivata la 14^ sconfitta in 25 gare di campiona contro la Pro Patria al ‘Porta Elisa’. Prestazione, quella degli uomini di Giovanni Lopez indirizzata già nei primi sette minuti di gara con due gol incassati che poi sono diventati irrecuperabili nel resto della prestazione nonostante il gol di Petrovic al 64’. “Purtroppo la ruota non sta girando dalla nostra parte da diverso tempo - spiega il tecnico dei rossoneri nel postpartita (fonte GazzettaLucchese - , ma crediamo ancora di poter invertire la tendenza a nostro favore. Come si esce da questo momento difficile? Sappiamo che questa sconfitta rappresenta per noi un risultato pesante, ma solo con il lavoro potremo uscire dalla attuale posizione di classifica, con un reazione che dovrà giungere rapida già dai prossimi impegni. Lavoreremo sodo ogni giorno e giocheremo fino all'ultima carta a nostra disposizione per raggiungere la salvezza".