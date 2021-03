Lucchese, in prova l'italo-brasiliano Mateus Magro. Passato al Gremio, presente al Mozzecane

La Lucchese prova a rinforzare la propria rosa in vista del rush finale del campionato per andare alla caccia della salvezza. Secondo quanto riferito da Gazzettalucchese.it il club toscano avrebbe accolto da qualche giorno l’esperto centrocampista Mateus Magro, classe ‘90, sbarcato in Italia nel 2020 per vestire la maglia del Mozzcane, club di Promozione veneta, dopo una lunga militanza in patria dove ha vestito anche la maglia del Gremio. Il giocatore sarà valutato da mister Lopez e il suo staff e se convincerà verrà tesserato.