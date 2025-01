Ufficiale Lucchese, l'avvocato Riccardo Veli nominato direttore generale del club

La Lucchese 1905 è lieta di annunciare la nomina dell’Avvocato Riccardo Veli come nuovo Direttore Generale del club Rossonero.

Contestualmente, Umberto Bruno, entra a far parte del nostro staff come collaboratore di tutta l’area tecnica.

Umberto Bruno vanta un’importante esperienza nel mondo calcistico: dal 2022 Agente FIFA, in precedenza collaboratore per l'U.S. Triestina 1918 (Lega Pro) e osservatore per 15 anni dell’A.C. Milan (Serie A), sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Bruno, inoltre, ha maturato esperienze come calciatore in club quali Varese Calcio e Verbania.

Siamo certi - conclude la nota - che il loro contributo sarà fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi.