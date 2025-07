Ufficiale Livorno, rinforzo sulla corsia sinistra di difesa: arriva l'ex Lucchese Antoni

Serie C

Oggi alle 21:55 Serie C

Dopo l'addio alla Lucchese per il fallimento del club, che si era salvato sul campo, per il terzino sinistro classe '99 Antoni c'è una nuova avventura in Toscana. Il calciatore è stato infatti tesserato dal neopromosso Livorno che lo ha annunciato così sui propri canali social:

"Edoardo Antoni è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!

Cinque stagioni con la maglia della Tau prima del trasferimento alla Lucchese la scorsa estate. Oggi comincia la sua avventura a Livorno. Benvenuto Edo!

«Ringrazio il Livorno, il Direttore, il Mister e il suo staff di avermi dato la possibilità di continuare in Serie C. Spero di crescere ancora insieme ai miei compagni per aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi»".