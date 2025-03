Ufficiale Lumezzane, Franzini esonerato: fatale la sconfitta con l'Albinoleffe

FC Lumezzane comunica con rammarico la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile il tecnico Arnaldo Franzini a seguito degli ultimi risultati ottenuti dalla squadra in campionato.

A Franzini è legata la rinascita tecnica del Lumezzane che sul campo guidato dall’allenatore piacentino ha scalato le categorie dilettantistiche dall’Eccellenza tornando nei professionisti con due campionati vinti consecutivamente ed ottenendo nella passata stagione da neopromossa il nono posto in classifica a pari punti con il settimo che ha garantito l’accesso ai playoff. Un percorso entusiasmante unito ad una forte identità ed ad un grande attaccamento alla società che ha beneficiato della sua professionalità e competenza, aspetti che rendono indimenticabile ed incancellabile il legame con i colori rossoblù.

Una decisione sofferta dopo quattro stagioni insieme, 144 panchine, la firma su successi storici come quello sulla Triestina nel girone di andata di questo campionato coincisa con la trecentesima vittoria in Serie C nella storia del Lumezzane.

Insieme a Franzini viene sollevato dall’incarico anche il vice allenatore Andrea Lussardi, al suo fianco dal primo giorno in rossoblù ed il preparatore atletico Paolo Bertoncini giunto ad inizio stagione.

La società e tutti i soci ringraziano Franzini per l’ottimo lavoro svolto, la grande professionalità ed i risultati raggiunti sul campo, sottolineando l’alto valore morale della persona; augurandogli le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera.